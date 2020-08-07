ضجة بسبب "تصوير حراري مزيف يظهر صاروخا يضرب مرفأ بيروت"... فيديو

ينتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب في لبنان، فيديو يدّعي ناشروه أنّه "تصوير حراريّ" يظهر سقوط صاروخٍ على مرفأ بيروت قبل لحظة الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء.

لكنّ المقطع متلاعب به بحيث بدّلت ألوانه وأضيف إليه صاروخ، إذ أوضحت شبكة "سي.إن.إن" صاحبة المقطع الأصلي، أنه تم التلاعب بالفيديو الذي التقطه مراسلها في بيروت، وعكس لقطات عمود الدخان المتصاعد في مرفأ بيروت بالأبيض والأسود (لقطات سالبة). وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب جسم شبيه بالصواريخ على الفيديو.

وكان محرر صفحات التواصل الاجتماعي في CNN بالعربية قد التقط الفيديو الأصلي للحظة الانفجار أثناء سيره بالقرب من المرفأ. وقال المختفي عن الفيديو المزيف الذي تم إضافة صاروخ إليه: "لدينا الفيديو الأصلي ولا يظهر ذلك. عندما يسألني الناس عنه، أخبرهم أن الفيديو المتلاعب به ليس حقيقيا". وأضاف: "أؤكد أنني لم أر أي صاروخ ولم أسمع أي طائرة أو طائرة بدون طيار فوقي".

وانتشرت لقطات الفيديو المزيفة على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك. ووضعت فيسبوك تحذيرا على بعض مقاطع الفيديو بأنها تحتوي على "معلومات خاطئة"، بما في ذلك تحذير على فيديو جمع أكثر من 1500 مشاركة و8400 مشاهدة رغم التحذير.

وتواصلت CNN مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها. وقال متحدث باسم شركة تيك توك: "بمجرد أن علمنا بهذا الفيديو، تم إزالته لانتهاكه سياستنا بشأن المحتوى المضلل".

وأضاف: "قبل الإزالة، تم الإبلاغ عن الفيديو تلقائيًا من قبل نظامنا، مما يحد من مدى وصوله على منصتنا". كما أكد مدير التواصل في يوتيوب فرشاد شادلو أنه تم إزالة الفيديو أيضا لانتهاكه قواعد المنصة.