مصر... الحكومة تصدر بيانا بشأن حظر دخول البلاد دون تحليل كورونا

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حظر دخول الأجانب من غير حاملي ما يفيد سلبية تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الطيران المدنى إن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فإن هذا القرار يسري على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية).

وتابعت الوزارة في بيانها: "يطبق القرار اعتباراً من ١٥ أغسطس/آب الجارى، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلي تلك المطارات".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قرر، أمس الخميس، حظر دخول القادمين إلى مصر دون إثبات خلوهم من فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، يُمنع دخول القادمين إلى البلاد سواء برا أو بحرا أو جوا دون وجود ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا رقم 1567 لسنة 2020، نُشِرَ في الجريدة الرسمية، يستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات "شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم".

وأضاف القرار: "يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر، دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة".