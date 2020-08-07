الصحة العراقية تحذر من احتمال تفش واسع لوباء "كوفيد - 19" في البلاد

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، من احتمال تفش واسع لوباء "كوفيد - 19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية .

وصرحت الوزارة في بيان "لطالما بيّنت الوزارة أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة " .

وأضافت "نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال لتفش واسع للوباء".

ودعت الوزارة "الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها".

يذكر ان هذا هو التحذير الثاني لوزارة الصحة العراقية خلال اسبوع من احتمال تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد بعد ان سجلت المحافظات العراقية زيادة ملحوظة بعدد الإصابات بالوباء خلال الأيام الماضية بالرغم من حظر التجوال الشامل المفروض منذ أسبوع .

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 75 وفاة جديدة بوباء " كوفيد - 19" ليصبح إجمالي الوفيات 5236 والإصابات 144064 ( بزيادة 3461 خلال 24 ساعة ).

وقالت الوزارة في بيان "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (3461 ) إصابة في العراق و 75 حالة وفاة وتماثل 2172 حالة إصابة للشفاء "، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 144064 ، مجموع حالات الشفاء 103197 ، مجموع الراقدين الكلي 35631 ، مجموع الراقدين في العناية المركزة 566 ومجموع الوفيات 5236 ".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.