عاجل: نواب لبنانيون يقدمون استقالتهم من المجلس النيابي

قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية الثلاثة، سامي الجميل، ونديم الجميل، والياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وذلك خلال مراسم تشييع أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت.