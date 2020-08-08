نائبة لبنانية تعلن استقالتها من البرلمان النيابي اللبناني

أعلنت النائبة اللبنانية، ​بولا يعقوبيان، استقالتها من البرلمان اللبناني​، وذلك بعد حدوث انفجار مرفأ بيروت المأساوي.

ونشرت يعقوبيان على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقتطف من فيديو المقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت يعقوبيان أنها قررت الاستقالة اعتراضا على الوضع السياسي اللبناني وإلى ما وصل إليه لبنان وآخرها التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت الذي يدل على التقاعس والاستهتار الموجود، بالإضافة إلى غياب الإصلاح والمحاسبة السياسية.

وأعلن النائب في البرلمان اللبناني ميشال ضاهر، فجر اليوم السبت، انسحابه من التكتل النيابي الموالي لرئيس البلاد، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

أمام هذه الكارثة الانسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي .وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن .على ان يليها الاستقالة من مجلس النواب اذا فشلنا في التغيير — Michel Daher (@mgdaher) August 7, 2020

وقال ضاهر، في تدوينة عبر موقع "تويتر": "أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاما مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي"، الذراع البرلماني للتيار الوطني الحر الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون.