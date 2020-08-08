الصحة المصرية: منظومة جديدة لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن استحداث منظومة لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات.

ووجهت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بمتابعة سير العمل لتوفير حقائب الأدوية والمستلزمات للمخالطين لمصابي فيروس كورونا وحالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج كمامات قماش داخل حقيبة المستلزمات والتي يتم توزيعها طبقًا لمنظومة التقصي والحصر لشجرة المخالطين، حسبما ذكر موقع "صدى البلد".

وصرح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية ، بأن الوزيرة وجهت أيضًا بوضع منظومة جديدة لتوزيع المستلزمات من خلال إسنادها إلى شركات مخصصة للتوزيع لضمان وصول جميع المستلزمات كاملة إلى المنشآت الصحية، كما وجهت بتطوير جميع مخازن الأدوية والمستلزمات ووضع نظام للتكويد والميكنة والتخزين، بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة.

كما وجهت الوزيرة برفع كفاءة الأماكن الإدارية من خلال تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي وتوفير زي موحد لائق لجميع العاملين بالتموين الطبي على مستوى الجمهورية وتطوير بيئة العمل، ووجهت بالانتهاء من جميع تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وكشف مجاهد عن استحداث منظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات، ومنها الاحتياجات الأفريقية.

ووصلت، صباح اليوم السبت، مطار بيروت الطائرة الثانية من جسر المساعدات المصرية إلى لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، مكونة من 14 طنا من المساعدات.

وكان في استقبال الطائرة السفير المصري في لبنان دكتور ياسر علوي، والذي أتم تسليم المساعدات لرئيس الهيئة العليا للإغاثة وممثل قائد الجيش اللبناني.