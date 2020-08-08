أعمال البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت مستمرة وارتفاع عدد الضحايا

أعلنت بلدية بيروت، اليوم السبت، أن أعمال البحث عن المفقودين في بقعة انفجار مرفأ بيروت مستمرة بوتيرة عالية على مدار الساعة ولن تتوقف.

وأضافت في بيان لها:"يقوم أبطال ​فوج إطفاء مدينة بيروت​ ومهندسي بلدية بيروت بمساعدة زملائهم اللبنانيين من أجهزة الإنقاذ الأخرى إضافة إلى فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة وبالتعاون مع المسعفين والمنقذين الفرنسيين الذين لم يتوقفوا عن العمل منذ وصولهم".

وأكدت أن عمليات البحث تتم بمهنية واحترافية عالية وقد تم الاستعانة بالكلاب​ البوليسية المؤهلة لعمليات البحث والانقاذ، لافتة إلى أن علميات البحث ستستمر على مدار الـ24 ساعة دون أي توقف حتى إيجاد جميع المفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة​ أن "الحصيلة العامة لضحايا​ ​انفجار​ المرفأ حتى الآن هي 158 شهيدا وأكثر من 6 آلاف جريج، بالإضافة إلى 21 مفقودا".