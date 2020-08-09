مصدر حكومي: السودان لن يشارك في مفاوضات سد النهضة غدا

صرح مصدر حكومي سوداني، اليوم الأحد، بأن بلاده ترفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة والتي من المقرر أن تعقد غدا الاثنين.

ونقل موقع قناة "الحدث"، عن المصدر قوله إن "الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها".

وأشار إلى أن "الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، غدا الاثنين.

والأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، موكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.