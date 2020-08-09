كانت تستغرق أياما... مصر: بدء تشغيل 4 أنفاق جديدة تختصر عبور قناة السويس لـ15 دقيقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت، أنه بدءا من اليوم سيتمر تشغيل 4 أنفاق جديدة تختصر مدة العبور بين ضفتي قناة السويس لـ 15 دقيقة فقط.

قال صفوت في مداخلة تليفزيونية اليوم الأحد، إن الخميس الماضي شهد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بتشغيل الأنفاق بصورة كاملة لمدة 24 ساعة خلال المؤتمر في ذكرى تدشين قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن الأنفاق لها أهمية كبيرة، قائلًا: "هي شرايين الحياة الواصلة لقلب سيناء".

وأضاف أن "الأنفاق الأربعة، وهم نفقي تحيا مصر في الإسماعيلية ونفقي 3 يوليو في بورسعيد من أهم ركائز التنمية الشاملة التي طالما يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن التنمية الشاملة في سيناء لها آثار إيجابية على كل نواحي الحياة في مصر".

وتابع، أنه "بدءًا من اليوم سيتم تشغيل الأنفاق بصورة كاملة، على أن يتم تشغيل الأنفاق أيام السبت والأحد والاثنين لمدة 18 ساعة متصلة وستتوقف بشكل جزئي بدءًا من الساعة الـ2 صباحا وحتى الـ 8 صباحا للقيام بعض عمليات الصيانة، على أن يكون البديل نفق الشهيد أحمد حمدي، وباقي أيام الأسبوع سيتم التشغيل على مدار الـ 24 ساعة بدون توقف على الإطلاق".

وأكد، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن "الأنفاق الأربعة تستوعب آلاف المركبات يوميا وتختصر مدة العبور بين ضفتي القناة الشرقية والغربية والتي كانت في السابق تستغرق عدة أيام تحديدا في أيام الذروة والمعديات، ولكن بفضل أنفاق قناة السويس يتم اختصار مدة الرحلة إلى 15 دقيقة فقط".

وأوضح أنه "يضاف للأنفاق منظومة من نقاط العبور بها 8 محاور لمعديات قناة السويس بالإضافة لـ 5 كباري عائمة منتشرة على طول المجرى الملاحي، ليكون لدينا 20 نقطة عبور يضاف لهم كوبري السلام ما يسهل على المواطن رحلته ما بين ضفتي القناة".