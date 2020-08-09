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    مصر... انتخابات البرلمان

    مسؤول يوجه دعوة إلى المصريين قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

    © Sputnik . Amro Omran
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    وجه مسؤول مصري دعوة إلى المواطنين المصريين، قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يوم 11 أغسطس/آب الجاري.

    ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قوله إنه يدعو جميع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ.

    وقال إبراهيم "أدعـو المصريين إلـى النزول بكثافة يومى الاقتراع المحددين فى الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسى وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".

    انتخابات مصر
    © Sputnik . Amro Omran
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    وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بقوله "المشاركة في الانتخابات حق للمواطنين وادعوهم لممارسة حقهم واختيار أعضاء مجلس الشيوخ، والمشاركة ترسخ قواعد الديمقراطية وتمنح الحيوية للعملية السياسية".

    واستدرك بقوله "الضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هي المشاركة الشعبية الواسعة".

    وقال إبراهيم "سيروا إلى المستقبل بخطوات ثابتة واتخذوا من دماء الشهداء الذكية باعثا ومن رفع لواء الوطن غاية ومن الديمقراطية طريقا ومنهاجا وضعوا وطنكم نصب أعينكم فإننا إلى زوال والوطن باق".

    وأردف بقوله "صوتكم أمانة فى أعناقكم، وإن لوطننا علينا حق وللمستقبل حق، ولأبنائنا علينا ألف حق وحق فصونوا الأمانة وأدوا الحق".

    وقال المسؤول المصري "الشباب هم أمل مصر وهم الحاضر والماضي والمستقبل ومشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بكثافة وفاعلية تؤكد حرصهم على وطنهم ومستقبلهم".

    وأوضح لاشين إبراهيم: "أثق في أن شباب مصر سيوجه رسالة قوية للعالم أجمع عبر المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ وسيؤكد إيمانه بالديمقراطية، ولن يستكتر على نفسه ووطنه أن يقف في الطابور دقائق ليدلي بصوته، فهم يعرفون أن صناديق الانتخابات في انتخابات حره ونزيهه هي الطريق للتعبير عن آرائهم واختيار مستقبلهم".

    أما بالنسبة للسيدات، فقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه "في كل الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية كانت المرأة المصرية في المقدمة تدافع عن وطنها وتقود مسيرته، فالمرأة المصرية هي التي علمتنا جميعًا ووجهت لنا رسائل ايجابية عن المشاركة والمثابرة، لذلك أثق أن المرأة المصرية ستتصدر طوابير الناخبين بل وستشجع الرجال على المشاركة".

    وأضاف بقوله "المرأة المصرية هي عمود الخيمة للأسرة والوطن ولن تتأخر عن أي واجب وطني فهي تعرف حقوقها وتحرص عليها".

    أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية لعملية الانتخابات، فقال إبراهيم إن "الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الاقتراع للوقاية من فيروس كورونا، من أجل المشاركة المكثفة من المواطنين".

    القاهرة
    © AFP 2020 / Amr Nabil
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    وتابع أنه "سيتم تعقيم لجان الاقتراع مـرة قبل العملية الانتخابية ومرة بعد انتهاء العملية الانتخابية في نفس اليوم".

    واستكمل بقوله "فرضنا على كل ناخب ومــرشــح وجـمـيـع المشرفـين عـلـى اللجان ارتـداء الكمامات حـرصـا على سلامتهم، وتم توفير كمامات بمـقـرات اللجان لأعضائها".

    وشدد على أنه لن يسمح بالدخول لمقر اللجان بدون ارتداء الكمامات.

    وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، 4 يوليو الجاري، مواعيد الجدول الزمني لأول انتخاب لمجلس الشيوخ.

    وحددت الهيئة يومي 9 و 10 أغسطس/آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

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    الكلمات الدلالية:
    الهيئة الوطنية للانتخابات, البرلمان المصري, مصر, مجلس الشيوخ
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