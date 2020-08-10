إعلام: دياب انتظر عودة عباس إبرهيم والوزراء رفضوا الذهاب إلى جلسة المساءلة

أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء حسان دياب انتظر عودة اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام اللبناني، من عين التينة، لكن رئيس مجلس النواب أصر على عقد جلسة مساءلة.

ونقل موقع "إل بي سي" عن مصادر، القول إن "بري مصر على جلسة المساءلة والوزراء رفضوا الذهاب إلى جلسة المساءلة".

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الاثنين، إن حكومة حسان دياب قررت الاستقالة، وأن الأمر سيعلن لاحقا اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان عدد من الوزراء استقالتهم على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين فور خروجه من السراي الحكومي: "نعم استقالت الحكومة"، مضيفا أن دياب "سيعلن الأمر بعد قليل".

وشدد على أن "الاستقالة ليست تهرباً من المسؤولية".

وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيرا، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث تم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.