بشرى سارة من السعودية لمواطنيها في الكويت

أعلنت السفارة السعودية في الكويت، اليوم الخميس، بشرى سارة لمواطنيها الراغبين في العودة إلى المملكة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة لا يحتاجون لتصريح مسبق من أجل دخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين، (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة).

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يسر السفارة ان توضح للمواطنين الكرام الراغبين في العودة الى المملكة بأنه لا حاجة لاخذ تصريح مسبق لدخول افراد اسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، ابناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون اقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداء من الان. — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) August 13, 2020

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذا القرار "ابتداءً من الآن؛ مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة".

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مع اثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمده لا تتجاوز ٤٨ ساعة. — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) August 13, 2020

وذكر البيان "يسرّ السفارة أن توضح للمواطنين الكرام الراغبين في العودة إلى المملكة بأنه لا حاجة لأخذ تصريح مسبق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداء من الآن مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمده لا تتجاوز ٤٨ ساعة".

تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة الى ارض الوطن وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الالكتروني او الحضور لمقر السفارة. — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) July 24, 2020

جدير بالذكر أن السعودية كانت قد أوقفت يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، استلام طلبات العودة إلى أراضي المملكة، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة، وذلك بعد فتح المنافذ لعودة المواطنين.

وأكد بيان للسفارة السعودية في الكويت، "تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة".

وأغلقت السعودية المنافذ البرية في السابع من مارس/ آذار لعام 2020 بعد تصريح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ومحاصرته والقضاء عليه، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر إيقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الإمارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الإنسانية التي تم دخولها خلال فترة إيقاف العبور.