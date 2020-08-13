التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما لاستهداف المدنيين بالمدينة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)".

#قيادة_القوات_المشتركة_للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائره بدون طيار "مفخخة" وصاروخين بالستيين أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.https://t.co/dCHd31i1oF#واس_عام pic.twitter.com/5Rzm0BtW43 — واس العام (@SPAregions) August 13, 2020

وتابع "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)".

وأشار المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.