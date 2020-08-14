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    اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    منها جامعة الملك سلمان... تفاصيل 4 جامعات جديدة قرر السيسي إنشاءها

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
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    أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر.

    وقال مدبولي إن السيسي قرر إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات في مدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة العلمين الدولية، ويكون مقرها في مدينة العلمين الجديدة، في محافظة مطروح.

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    وقرر إنشاء جامعة الجلالة، ويكون مقرها هضبة الجلالة في محافظة السويس، وجامعة المنصورة الجديدة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

    وأوضح مدبولي أن "هذه الخطوات تأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل، وأن الدولة تحرص من هذا الأساس على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها "الأهلية" بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهي "التوازن بين مهارات ومعارف الخريج"، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل.

    وأفاد تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، حول الجامعات الأهلية الأربع، التي صدر بإنشائها القرارات الجمهورية، بأنها جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنويا في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والإفريقية، مضيفاً أن هذه الجامعات تهدف إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، كما أنها تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.

    جامعة القاهرة في مصر
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وقال وزير التعليم: "لتحقيق الأهداف السابقة، تم وضع عدد من المبادئ الأساسية، منها: أن تمثل هذه الجامعات مجموعة متكاملة من الكليات والمعاهد العلمية والتعليمية والبحثية لها رؤية واضحة، وتتميز كل منها في عدة مجالات، مع تصميم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا ودوليا، وكذا تبني معايير جودة عالمية تنمي قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر، ليكون قادرا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع، مع توافر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمي الذي يسهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع "صنع في مصر" للمنافسة العالمية".

    وأكد على اختيار هيئة تدريس بالجامعات الأهلية قادرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، ولها اتصالات مع جامعات متميزة، ويمكن لها المشاركة وجذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعات، مع اختيار قيادات جامعية (رؤساء ونواب وعمداء والأمناء) من متخصصين لهم قدرة على القيادة والسعي للتميز العالمي خلال فترة وجيزة، وكذا وضع نظام شفاف لاختيار جميع العاملين بالجامعات يعتمد على الإعلان المفتوح ومواصفات محددة وواضحة لكل وظيفة وشروط تقدم وضوابط اختيار واضحة ومعلنة، بالإضافة إلى وضع نظام لاختيار الطلاب واضح وشفاف، يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعى لجذب من يرغب في التعلم.

    وأشار الوزير إلى أنه "تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة بالجامعات الأهلية، بالساعات المعتمدة، وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، والمتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية"، لافتا إلى أن الجامعات المصرية الأهلية تعرض مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية غير التقليدية، حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجا تعليميا، و جامعة الجلالة 66 برنامجا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجا تعليميا.

    طلبة في مدرسة مصرية
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    وتقام جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، على ثلاثة فروع، الأول فرع شرم الشيخ، ويقام على مساحة 35 فدانا، ويضم 4 كليات، هي: كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم"، وفرع رأس سدر، ويقام على مساحة 330 فدانا، ويضم 4 كليات، هي: الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، وفرع "الطور"، ويقام على مساحة 355 فدانا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.

    وتضم جامعة الجلالة، بمحافظة السويس، 15 كلية، هي كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

    وتضم جامعة العلمين الدولية، 11 كلية، هي: إدارة الأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والدراسات العليا، ويوجد بها مستشفى جامعي.

    أما جامعة المنصورة الدولية، فتضم وفقاً لوزير التعليم العالي، 9 كليات، هي: إدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلوم، وبها مستشفى جامعي.

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