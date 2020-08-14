نائب وزير الطوارئ الروسي يصل إلى بيروت...فيديو

وصل النائب الأول لوزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، إلى بيروت

سيزورتشوبريان المستشفى المتنقل ومكان عمل المتخصصين الروس في ميناء المدينة.

وصلت فرق الطوارئ الروسية إلى بيروت في 5 أغسطس/ آب للمشاركة في عملية بحث وإنقاذ ومساعدة الضحايا. نشر خبراء روس مستشفى متنقلًا في المدينة. وهناك يقوم أطباء من وحدة "تسنتروسباس" بوزارة الطوارئ الروسية بفحص الضحايا. يخطط عمال الإنقاذ للعمل في الموقع حتى يوم السبت 15 أغسطس.

وقع انفجار قوي في العاصمة اللبنانية في 4 آب. دمر معظم المدينة. أكثر من 160 شخصا سقطوا ضحايا لهذه المأساة، وأصيب أكثر من خمسة آلاف. نحو 300 ألف من السكان المحليين تركوا دون سقف فوق رؤوسهم. نتج الحادث عن التخزين غير السليم لـ 2750 طنا من نترات الأمونيوم.