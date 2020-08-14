وزارة الطوارئ الروسية توقع وثيقة إنجاز الأعمال في بيروت

ووفقا لبيان صادر عن مقر العمليات لمجموعة الإنقاذ الروسية: "نفّذ المتخصصون الروس من وزارة الطوارئ عمليات بحث وإنقاذ، كما قدموا المساعدات الطبية لضحايا الانفجار، وقاموا بانتشال جثث عشرة أشخاص من تحت الأنقاض".

وقدرت شركات التأمين الأضرار الأولية من انفجار مرفأ بيروت بنحو 3 مليارات دولار.

وأسفر الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص ممن خسروا منازلهم.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني عن تسيير دوريات راجلة في المناطق المتضررة جراء الانفجار لحفظ الأمن ومنع التعديات والسرقات، وأنشأ غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت.