الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة 

شن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة غارات على قطاع غزة وأهداف تابعة لحماس، قال إنها ردا على إطلاق بالونات حارقة صوب إسرائيل.

موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الأسرائيلي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "استهدف سلاح الجو والمدفعية مواقع إرهابية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

#عاجل ردًا على مواطلة اطلاق #البالونات_الحارقة من #غزة لاشعال الحرائق في #إسرائيل شنت قواتنا قبل قليل غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع غزة من بينها موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة لحماس بالاضافة الى بنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها pic.twitter.com/YdSdIdEMjt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 14, 2020

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيبت امراة حامل وطفل آخر جراء القصف المدفعي في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، يومالخميس، أعلنت تل أبيب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، أمام مرور كل البضائع عدا المساعدات الإنسانية والوقود، وذلك في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنه "في أعقاب اندلاع أكثر من 30 حريقا بسبب البالونات الحارقة، "وافق وزير الدفاع بيني غانتس على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة المخصص للبضائع، باستثناء المعدات الإنسانية الضرورية والوقود".

وكانت عشرات من البالونات التي تحمل مواد مشتعلة قد سقطت في الأيام الماضية على بلدات إسرائيلية مختلفة في منطقة "غلاف غزة" والنقب الغربي، أدت إلى اشتعال نحو ثلاثين حريقا في مناطق مفتوحة.