الصحة العراقية تستعد لإصدار إجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

تعتزم وزارة الصحة العراقية، رفع توصيات إلى خلية الأزمة، تتضمن اتخاذ إجراءات "صارمة" لمواجهة الارتفاع الجديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متوقعة استمرار الزيادة في الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى أن توصياتها ستتضمن استمرار الحظر الجزئي.

قال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي لصحيفة "الصباح" المحلية: إن "الموقف مع فيروس كورونا مقلق جداً بسبب زيادة الأعداد، فضلا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف فحص يوميا".

وأشار الحلفي إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة، متوقعاً استمرار الزيادة في الأيام القادمة.

وأضاف الحلفي "في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المخالفين".

وأكد الحلفي أن "التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرا شاملا، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا للسيد علي السيستاني بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين".

وشدد الحلفي على منع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، أمس الجمعة، تسجيل 68 وفاة جديدة بوباء "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي الوفيات 5709 والإصابات 168290 (بزيادة 4013 خلال 24 ساعة) (أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تسجيل الوباء في البلاد).