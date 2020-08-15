السفير السعودي في اليمن يعلن بدء إخراج الوحدات العسكرية من عدن

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، بدء إخراج القوات العسكرية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، والفصل بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين المجاورة.

وقال آل جابر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

— محمد ال جابر (@mohdsalj) August 14, 2020

وقدمت السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ونص على إخراج الوحدات العسكرية من مدينة عدن، في إطار مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية.