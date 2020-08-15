الجيش الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، أهداف عدة قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قام بالإغارة على أهداف متعددة تابعة لحركة حماس في قلب قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات هيليوم حارقة على مستوطنات غلاف غزة.

צה"ל תקף יעדי טרור של חמאס ברחבי רצועת עזהhttps://t.co/lPRTFJaXhl pic.twitter.com/HtSVXWB0Yk — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) August 15, 2020

وأفاد الموقع الإلكتروني "سما" بأنه أصيب 6 مواطنين بجراح مختلفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة، ووصولهم إلى مجمع الشفاء الطبي بالقطاع.

צה"ל מאשר: כלי טיס של חיל האוויר תקפו מספר יעדי טרור של ארגון חמאס ברצועת עזה בתגובה להפרחות בלוני התבערה והפרות הסדר על הגדר@ShaniRami https://t.co/oJhMICSX54 — גלצ (@GLZRadio) August 15, 2020

وكانت وحدات "الإرباك الليلي" قد أعادت نشاطها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث وصل مئات الشبان الفلسطينيين إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، وجرت هناك تظاهرات تخللها إلقاء بالونات مفخخة وعبوات متفجرة.