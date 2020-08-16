مصر تدين هجمات "الحوثيين" ضد السعودية

أدانت مصر الهجمات المتكررة التى تنفذها جماعة الحوثي في اليمن، ضد المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على صفحتها الرسمية، اليوم الأحد، إن مصر "تعرب ن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، والتي تم اعتراضها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأكدت مصر تضامنها ووقوفها إلى جانب السعودية لمواجهة "الاعتداءات الغاشمة".

وأضاف بيان الخارجية أن مصر تدعم المملكة "فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي".

ورأت الخارجية المصرية أهمية الاستجابة لكافة دعاى وقف إطلاق النار في اليمن.

وأشارت الخارجية إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها بشأن الأزمة وكذلك قرار مجلس الأمن 2216.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس السبت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.