لحظة إعلان نتنياهو عن سعيه لمرور الرحلات الجوية إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية... فيديو

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "تويتر"، يظهر فيه أثناء إعلانه العمل على السماح بقيام رحلات جوية إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية.

وكتب نتنياهو: "إعلاني عن القيام حاليا بالعمل على السماح بالقيام برحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي ستحلق فوق الأراضي السعودية".

بالفيديو:



إعلاني عن القيام حاليا بالعمل على السماح بالقيام برحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي ستحلق فوق الأراضي السعودية. pic.twitter.com/zUgUJdA881 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 17, 2020

​أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أنه يعمل حاليا من أجل فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.

وقال نتنياهو، من مطار بن غوريون الدولي، "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل.