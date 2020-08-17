الأوقاف المصرية: لم نحدد بعد موعد عودة صلاة الجمعة

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إنها لم تحدد بعد موعد عودة صلاة الجمعة إلى المساجد بصورة رسمية.

وأوضحت الوزارة المصرية في تصريحات نقلتها صحيفة "الدستور" المصرية أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء.

وتابعت الأوقاف قائلة "الوزارة هي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور."

وقالت الوزارة إنها لم تصدر أي بيانات بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عودة صلاوات الجماعة في المساجد مع تطبيق اجراءات احترازية منها: التباع الاجتماعي، والكمامة، وأن يذهب كل شخص بسجادة صلاة خاصة به.

وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، مساء اليوم، بيانا قالت فيه إنها أعدت خطة لعودة صلاة الجمعة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إن "الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضح الوزير أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة خطة وزارة الأوقاف و"اتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل".

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تقرر فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.

وأعيد بالفعل فتح المساجد بداية من 27 يونيو، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.