انخفاض جديد في معدل وفيات كورونا في مصر

شهدت معدلات وفيات فيروس كورونا المستجد في مصر، اليوم الثلاثاء، انخفاضا قياسيا، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مقابل 115 إصابة أمس".

فيما بلغت أعداد الوفيات اليوم 11 حالة وفاة، مقابل 13 حالة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 911 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.

وذكر "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و 5184 حالة وفاة.

وحذر مجاهد، في وقت سابق اليوم، من الاستهانة بالإجراءات الوقائية حتى لو انخفضت الإصابات، مضيفا: "إذا زادت الاعداد قد تؤدي إلى إجراءات الإغلاق وهذا يؤثر على المواطن".



كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح، ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.