مصدر لـ"سبوتنيك": إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية بعد تصريحاته حول التطبيع مع إسرائيل

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، إعفاء المتحدث حيدر بدوي صادق من مهامه على خلفية تصريحات حول تطبيع الخرطوم للعلاقات مع إسرائيل أمس.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء: "إعفاء الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق من مهامه على خليفة تصريحات حول تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق أعلن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

ونفت وزارة الخارجية السودانية، في وقت لاحق، تصريحات متحدثها الرسمي، حيدر بدوي صادق، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.