تسجيل
09:29 GMT19 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دورة ألعاب الجيش الدولية آرميا 2019

    وفد عسكري برئاسة رئيس أركان الجيش اللبناني يزور معرض "آرميا 2020" في موسكو

    © Sputnik . Алексей Куденко
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/13/1042561324_0:152:3100:1895_1200x675_80_0_0_b998b31cceb878e81f30bad0d71abfc4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008191046306517--%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7-2020-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/

    أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، أن وفدا عسكريا يمثل الجيش اللبناني، برئاسة رئيس أركان الجيش اللبناني سيزور معرض "آرميا 2020" في موسكو.

    موسكو - سبوتنيك. وقال بونصار، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المعلومات الأولية سيكون هناك وفد عسكري يمثل الجيش اللبناني، برئاسة رئيس أركان الجيش اللبناني ومعه وفد من الضباط، هذه هي المعلومات الأولية، أبلغت عن مشاركة هذا الوفد وبانتظار التأكيد الرسمي والخطي بهذا الإطار لإبلاغه للجانب الروسي".

    وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو
    © Sputnik . Aleksey Kudenko
    الدفاع الروسية: خمس دول تؤكد إقامة أجنحة وطنية في معرض "آرميا- 2020"

    وردا على سؤال فيما إذا كان هناك اهتمام لبناني بالحصول على لقاح ضد (كوفيد-19) أوضح السفير، "أعتقد لبنان أكيد مهتم بهذا اللقاح، وخاصة أنه اللقاح الأول في العالم وهناك عدة دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا والصين يحاولون إيجاد لقاح، لكن روسيا سباقة وتمكنوا من إيجاد اللقاح المطلوب".

    وتابع قائلا: "بالنسبة للحكومة اللبنانية ليست هناك محادثات رسمية حاليا، إما شركات القطاع الخاص في لبنان فممكن، لأنه كما نعلم لدى لبنان نظام اقتصادي حر والقطاع الخاص ناشط جدا فلا أستبعد بأن يكون هناك محادثات بين شركات لبنانية مختصة أو معنية مع الجانب الروسي بهذا الإطار".

    وأضاف بونصار، "نعاني مع الأسف مؤخرا من انفجار في نسبة المصابين في لبنان وخاصة بظروف صعبة مع تهدم أربع مستشفيات أساسية في بيروت نتيجة الانفجار وبالتالي قدرة المستشفيات على استيعاب المصابين من الانفجار ومرضى الكورونا وضعت المستشفيات في وضع حرج جدا".

    وأكد السفير اللبناني، أن هناك عودة للإقفال في بلاده للسيطرة على انتشار الوباء، وقال: "أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستتخذ، وزير الداخلية والجهات المعنية ووزير الصحة، إجراءات لفرض إقفال في البلاد لمدة أسبوعين بشكل كامل،... ابتداء من يوم الخميس القادم".

    هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

    وأعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت الماضي، عن بدء عمليات إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا" المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "غامالي".

    انظر أيضا:

    "أرميا 2020"... مشاهدة قفزة الدبابة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك