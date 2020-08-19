إيران تحذر من "مؤامرة عربية" وتؤكد أن إسرائيل "مصدر انعدام الأمن والاستقرار"

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل "مؤامرة"، مؤكدة في الوقت ذاته، أن طهران تسعى للحفاظ على علاقاتها مع جيرانها في المنطقة وتوسيعها.

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك" إن "مؤامرة تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والدول الإسلامية والعربية كانت على جدول أعمال الكيان الإسرائيلي".

وأضاف أن "الكيان الإسرائيلي هو مصدر انعدام الأمن والاستقرار ورمز واضح لاحتلال وإرهاب الدولة"، متابعا أنه "لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ وتوسيع العلاقات مع جيرانها وستواصل هذا النهج".

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات، معتبرة أنها تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت الماضي، والتي حذر فيها الإمارات "من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".