لماذا يهتم السيسي "بدقة محاسبة المواطنين"

كشف مسؤول رسمي في وزارة الكهرباء المصرية، اليوم الجمعة، عن دقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محاسبة المواطنين.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة، في مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز" المصرية إلى أن هناك توجيهات من السيسي برفع جودة الكهرباء وتنوعها، كما لفت إلى اهتمام الرئيس المصري بدقة حساب استهلاك الكهرباء للمواطنين.

ولفت إلى أن التحرك في أسعار استهلاك الكهرباء يأتي على مدى سنوات، ذاكرا أن الأسعار الأخيرة لفواتير الكهرباء الشهرية مدعومة والزيادات بسيطة.

وأضاف أيمن حمزة أن مصر أصبحت تمتلك احتياطيا جيدا من الكهرباء بعد عامي 2014 و2015، لافتا إلى أنه تمت إضافة 28 ألف ميغا وات خلال الفترة الماضية، وهو ضعف الاحتياطي الموجود خلال عام 2014، بحسب تصريحاته.

كما صرح أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 76 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، كما أن حجم الاستثمارات خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 24 مليار جنيه.

وأكد اهتمام مصر بمشروعات ربط الكهرباء، سواء أعمال التطوير أو المشروعات الحديثة، وتابع أن الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع كبيرة جدا ولم تتأثر بأزمة فيروس "كورونا" المستجد.

كما أعلن أيمن حمزة في المداخلة الهاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن وزارة الكهرباء المصرية لديها مشروعات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وقبرص واليونان.