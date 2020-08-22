بعد إعلان "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط طائرة تابعة له على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته فوق الأراضي اللبنانية.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم السبت، بأنه خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

רחפן של צה"ל נפל בשטח לבנון https://t.co/l2nQ3FEuDr — ערוץ 7 (@arutz7heb) August 22, 2020

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي لا توجد لديه مخاوف من تسرب للمعلومات لدى اللبنانيين.

وفي السياق نفسه، أوضحت قناة "الميادين"، مساء اليوم السبت، أن حزب الله قد أعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة، اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، جنوب البلاد، وبأن الطائرة "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".