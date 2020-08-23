الكاظمي يوجه خطاب شديد اللهجة للقوات الأمنية في البصرة

عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فور وصوله إلى البصرة سلسلة اجتماعات مع القيادات الأمنية للوقوف على الخروقات التي حصلت في المحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع "لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق".

القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi : لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق. pic.twitter.com/k2PTU3yvta — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".

القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi : لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة . pic.twitter.com/DgOu746jEU — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020

وحذر الكاظمي الأجهزة الأمنية بالقول "من يخطئ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية".

القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi : من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية . pic.twitter.com/aNphnAkBUy — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء أمس السبت، قور وصوله محافظة البصرة إن هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة.

وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، وأقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.