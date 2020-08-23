سماع دوي انفجار ضخم في جبل لبنان... فيديو

سمع دوي انفجار ضخم في محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، بالمنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أكدت المعلومات الأولية أن الانفجار نتيجة قنبلة يدوية قديمة كانت بالقرب في المكان منذ فترة، وانفجرت نتيجة اشتعال حريق على مقربة من جبانة بلدة بعاصير من دون أن يسجل وقوع إصابات.

وأضافت "تسبب دوي الانفجار في حالة من الهلع والخوف لدى اللبنانيين، حيث شوهد الدخان بكثافة".

سمع صوت انفجار في بعاصير, لم يحدد طبيعته بعد. pic.twitter.com/XGgjuFLtq7 — Miled Al_Hayek (@MiledAlHayek) August 23, 2020

وتابعت "حضرت عناصر من القوى الامنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث".

ويأتي حادث اليوم بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الحالي، ما أدى لمقتل العشرات وجرح الآلاف بينما يبقى العشرات في عداد المفقودين. كما أدى الانفجار إلى تشريد عشرات الآلاف من العائلات، حيث إنه تسبب في تحطم آلاف المنازل في المنطقة المحيطة بالمرفأ.

ولم تصل التحقيقات الرسمية إلى الآن إلى نتيجة علنية حول سبب الانفجار، باستثناء إشارتها لوجود 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم الخطرة في المرفأ منذ 2013.