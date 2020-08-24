الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 5 عناصر من "داعش" في نينوى

ألقت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على خمسة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في نينوى.

ونقلت "السومرية نيوز" أن الإرهابيين المقبوض عليهم اشتركوا بعدة عمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية ومدنيين، كذلك أشارت إلى ضبط وكرين للتنظيم.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها إن "الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة"، مشيرة الى أنه "من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابعت، أنه "بدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة"، لافتةً إلى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر".

في سياق متصل، ألقت القوات العراقية، أمس الأحد، القبض على امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، لانتمائها لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.