السعودية تسمح لمواطنيها والعمالة المرافقة بدخول المملكة برا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أتاحت المديرية العامة للجوازات في السعودية، السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة".

وأوضحت الجوازات، في بيان لها، أن "هذا يأتي إنفاذا للتوجيهات القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة"، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه "يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل و الطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم (الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد)، وذلك في المرحلة الأولى".

وأكدت الجوازات ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR - لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فيروس كورونا ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.https://t.co/V95Lavw7fy#واس_عام pic.twitter.com/sPJj287rBP — واس العام (@SPAregions) August 24, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 280 ألفاً و143 حالة، فيما توفي نحو 30 شخصا وتعافى 1702، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (280,143) حالة.