طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى كوناكري وداكار في سبتمبر

تستأنف شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى كوناكري (غينيا) وداكار (السنغال)، اعتبارا من 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، ليرتفع بذلك عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى ثمانية.

وأفاد الموقع الرسمي للشركة المملوكة لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، بأنه "بإضافة خدمة كوناكري وداكار المتصلة، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 77 وجهة في مطلع سبتمبر".

Emirates will resume twice weekly passenger services from @DXB to Conakry, Guinea and Dakar, Senegal from 3 September, taking the total number of cities served by Emirates in Africa to eight. https://t.co/cuFqlRvSd2 #FlyEmiratesFlyBetter #Above_The_Clouds pic.twitter.com/nQrWrEzFpp — Emirates Airline (@emirates) August 26, 2020

​وأوضحت الناقلة الإماراتية، بوقت سابق، أنها تعمل على إعادة السفر إلى وجهاتها بحلول صيف العام المقبل، وذلك بعد توقعات سابقة بأن تستغرق الشركة مدة بين عامين وثلاثة لإعادة كامل وجهاتها.

واستعادت الشركة خدماتها إلى عدد من وجهاتها البالغ مجموعها 175 وجهة، كانت تخدمها قبل جائحة كورونا.

وقررت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، في 23 مارس/ آذار تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.