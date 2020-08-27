العراق... إدانة استهداف أكبر منظمة لمكافحة الجوع في العالم

أدانت كتلة نيابية عراقية، اليوم الخميس أغسطس/آب، استهداف أكبر منظمة لمكافحة الجوع في العالم تابعة للأمم المتحدة، بتفجير أسفر عن إصابة موظفين أحدهما فتاة، على الطريق الرابط بين نينوى ومركز إقليم كردستان العراق، يوم أمس.

وقال رئيس كتلة تحالف عراقيون النيابية، النائب هشام السهيل، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه اليوم: "تابعنا بقلقٍ بالغ حادثة إنفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتين لقافلة برنامج الأغذية العالمي التابع لبعثة الأُمم المتحدة في العراق أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة أحد كوادر البعثة وخسائر مادية أُخرى في ناحية برطلة شرقي محافظة نينوى".

وأضاف السهيل، ندين ونستنكر استهداف البعثات الدولية لاسيما الفرق الإغاثية التي تقدم المساعدات في كافة المحافظات، معبرا عن أسفه الشديد لما تعرضت له تلك القافلة من حادث وصفه بالأليم.

ويطالب رئيس كتلة تحالف عراقيون، الجهات الأمنية المعنية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية العاملين في تلك البعثات وتوفير مناخ آمن يسهل عملهم داخل العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي، يوم أمس الأربعاء، 26 أغسطس/آب، بإصابة فتاة إثر تفجير بعبوة ناسفة استهدف سيارة لفريق برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على الطريق بين مركز نينوى وإقليم كردستان.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك" أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت صباح الأربعاء مستهدفة سيارة لمنظمة (wfb) برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة على طريق أربيل (مركز إقليم كردستان) – موصل (مركز نينوى)، ما أسفر عن إصابة فتاة بجروح واحتراق السيارة.

ولفت المصدر إلى أن الفتاة هي من المكون المسيحي من قرة قوش، التي تبعد نحو 32 كم جنوب شرق مدينة الموصل، منوها إلى أن الانفجار وقع داخل قاطع لواء 30 - حشد الشبك التابع لمنظمة بدر.

ويعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.