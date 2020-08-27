بوغدانوف وباسيل يبحثان تداعيات انفجار بيروت

ذكرت الخارجية الروسية في بيان أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث الوضع في البلاد مع رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني جبران باسيل.

وتم خلال المحادثة مناقشة قضايا تتعلق بمواصلة تطوير العلاقات الروسية اللبنانية ، بما في ذلك الاتصالات بين الهياكل الاجتماعية والسياسية.

كما تمت مناقشة الجهود اللازمة لتجاوز تداعيات الانفجار المدمر في بيروت في 4 آب/ أغسطس. عند النظر في الوضع السياسي والاقتصادي الناشئ في لبنان.

واستقالت حكومة سعد الحريري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وسط مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة فجرتها الأزمة المالية والاقتصادية العميقة.

في كانون الثاني الماضي، فوض الرئيس اللبناني ميشال عون، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، لكن ضغوط عدد من الدول على الاقتصاد والقيادة في لبنان، وتفاقم الأزمة وسط تفشي فيروس كورونا والمواجهة السياسية الداخلية، لم يسمح للحكومة الجديدة بإجراء الإصلاحات اللازمة وإخراج البلاد من الأزمة.

بعد انفجار قوي في ميناء بيروت في 4 أغسطس/ آب، أودى بحياة أكثر من 180 شخصًا، استقالت حكومة دياب بالكامل.