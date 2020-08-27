وزير الخارجية السعودي: تجمعنا مع العراق روابط عميقة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة".

وأضاف، عقب وصوله إلى العاصمة العراقية، اليوم الخميس، ولقائه الكاظمي، "بحثت مع رئيس الوزراء العراقي التحديات المشتركة للبلدين"، وفقا لشبكة "العربية".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد استقبل وزير الخارجية السعودي، اليوم، والذي من المرتقب أن يلتقي أيضا نظيره العراقي فؤاد حسين.

يشار إلى أن حسين كان قد استقبل، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، في مكتبه ببغداد الثلاثاء الماضي.

واستعرض الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل التقى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بالسفير السعودي في العراق، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود الأمنية في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين.