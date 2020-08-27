اللجنة الدستورية السورية تستأنف أعمالها اليوم في جنيف

أعلن المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون، اليوم الخميس، أن اللجنة الدستورية السورية ستستأنف أعمالها اليوم في جنيف.

تم تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الاثنين الماضي بعد عدة ساعات من بدايتها بسبب إصابة بعض أعضائها بفيروس كورونا.

وقال موقع اللجنة على "فيسبوك": "بعد تأكيد من المبعوث الخاص غير بيدرسون، نتطلع إلى استئناف الجلسة الثالثة للجنة الدستورية اليوم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي الكامل والاحتياطات ذات الصلة.

وأعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، يوم الثلاثاء الماضي، أن جميع أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي انعقدت يوم أمس الاثنين في جنيف، يخضعون للحجر الصحي، بعد ظهور أربعة إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى المشاركين في الجلسة.