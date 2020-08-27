جدل واسع بعد القبض على راسم كاريكاتير مسيء لزعيم عربي... صور

وجهت منظمات عالمية وحقوقية متخصصة في مجال حرية الصحافة إدانات على خلفية اعتقال رسام كاريكاتير أردني فلسطيني بعد نشره رسما كاريكاتوريا انتقد فيه اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي.

وبحسب الموقع الرسمي لمعهد الصحافة الدولي (IPI)، وهو عبارة عن شبكة عالمية من المحررين والمسؤولين التنفيذيين المختصين في مجال الإعلام وحرية الصحافة، فقد وجه المعهد إدانة لحادثة اعتقال رسام الكاريكاتير الأردني الفلسطيني عماد حجاج وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وسجن الحاج بعد رسمه للوحه كاريكاتورية انتقد فيها اتفاق السلام الجديد بين دولة الإمارات وإسرائيل، بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، بتهمة إهانة دولة عربية.

واعتقل الرسام بعد أن نشر رسما كاريكاتوريا في صحيفة "العربي الجديد"، يظهر فيها حمامة رسم عليها شعار إسرائيل (النجمة الزرقاء)، تبصق على وجه الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب فوق الرسم عبارة جاء فيها (إسرائيل تطلب من أمريكا عدم بيع الإمارات طائرات 35)، فيما تظهر على وجه ابن زايد بقعة، لما يبدو أنها لعاب الحمامة، وقد كتب عليها (تف 35).

We want freedom for @EmadHajjaj the legendary artist who got under arrest just because he speak his mind and spill the truth. #عماد_حجاج pic.twitter.com/mLqxj8qkhQ — 🦋🦋 (@thetalkingrawan) August 27, 2020

وبحسب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، فقد تم توقيف حجاج بسبب رسومه الكاريكاتورية احتجاجًا على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج تم توقيفه اليوم على خلفية

( نشر جرائم إلكترونية ) !!



الجرائم هي عدة رسومات يبدي رأيه حول التطبيع الإماراتي الإسرائيلي فقط. pic.twitter.com/dUrg36tdLw — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) August 26, 2020

واستنكر الصحفيون ومنظمات حرية الصحافة الاعتقال، وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، داود كتّاب، إن "القادة العرب الذين يرغبون في الانضمام إلى نادي الدول الديمقراطية يحتاجون إلى تطوير تقافة تقبل الانتقاد وإنهاء ثقافة حماية أنفسهم وبعضهم البعض منه".

توقيف رسام الكاريكاتير عماد حجاج بسبب هذا الرسم #كلنا_عماد_حجاج pic.twitter.com/seQtKQTx3K — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) August 26, 2020

وأضاف: "لقد حان الوقت لإلغاء قوانين الإعلام التي تسمح بسجن الصحفيين ورسامي الكاريكاتير لمجرد التعبير عن رأيهم".