"يملكها لأول مرة"... تركيا تتبرع للجيش الصومالي بآلية "كاملة التدريع"... صور

سلمت السلطات التركية، أمس الخميس، القوات الصومالية آليات من نوع "كيربي" المدرعة بالكامل ضمن مراسم احتفالية خاصة.

ونشرت السفارة التركية في مقديشو بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر" جاء فيه: "يسعدنا المشاركة في حفل تسليم المركبات العسكرية كاملة التدريع التي تبرعت بها تركيا للجيش الوطني الصومالي".

Pleasure to participate in the handover ceremony of the fully armored military vehicles donated by Turkey to Somali National Army. Mine-Resistant Ambush Protected "Kirpi" is the first fully armored vehicle owned by SNA. pic.twitter.com/wp2T55TMBU — Turkey in Somalia (@TC_Mogadishu) August 27, 2020

وأضافت السفارة في بيانها: "تعتبر (كيربي) أول مركبة كاملة التدريع مملوكة للجيش الوطني الصومالي".

ونشرت السفارة التركية صورا تظهر مشاركة أعضاء من السفارة بمراسم تسليم المدرعة التركية إلى الجانب الصومالي.

ويظهر في الصور قيام أعضاء من الفريق الدبلوماسي التابع للسفارة التركية برفقة ضباط صوماليين بتجربة المدرعات الجديدة.