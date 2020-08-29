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    سد النهضة، إثيوبيا 28 يونيو 2013

    السودان يقدم مقترحا بشأن "سد النهضة" ويؤكد أن المفاوضات الحالية لن تنجح

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    العالم العربي
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    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (61)
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    أعلن السودان، مساء أمس الجمعة، فشل مفاوضات الدول الثلاث (السودان، إثيوبيا، مصر) بشأن التوصل إلى مسودة اتفاق موحدة من مقترحات الأطراف لملء وتشغيل سد النهضة.

    وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن "المفاوضات الثلاثية تواصلت، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، بمشاركة وزراء الري في الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

    وأضاف عباس، أن "الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث والتي شارك فيها السودان، بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب، ما زالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، واقترح السودان، دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة".

    وقال المسؤول السوداني: "بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدأ واضحًا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث"، مؤكدا أن "التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية، وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية".

    وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من: "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا"، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

    وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (61)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إثيوبيا, السودان, مصر, سد النهضة
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