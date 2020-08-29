قنبلة و2800 طلقة.. الجيش اللبناني يعلن تفاصيل إحباط محاولة تسلل لأراضيه

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إصابة 4 من جنوده، في أثناء ملاحقتهم لشخصين كانا يحاولان التسلل خلسة للأراضي اللبنانية، وألقى أحدهما قنبلة على أفراد الجيش.

وأصدر الجيش بيانا، نقلته وسائل إعلام محلية، قال فيه "ليل 28- 29 آب الجاري، وأثناء قيام دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثالث بملاحقة شخصين كانا يحاولان التسلل خلسة وبطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عبر طريق ترابي يستعمل للتهريب في منطقة مرج التوت في خراج بلدة ينطا قضاء راشيا على الحدود اللبنانية السورية، أقدم أحدهما على إلقاء قنبلة يدويّة على الدورية المذكورة ما أدّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المنطقة".

وتابع البيان "وقد تمكنت الدورية من توقيف أحدهما وهو سوري الجنسية وضبطت بحوزته أربعة صناديق ذخيرة تحتوي على 2800 طلقة عيار 7،62 ملم".

تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما عمليات البحث عن الشخص الآخر جارية في المنطقة المذكورة".