اختتام الجولة الثالثة من اجتماعات جنيف لمناقشة الدستور السوري

اختتمت اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم السبت، بمشاركة الوفد الحكومي والوفود الأخرى.

وأشار مصدر مواكب للاجتماعات إلى أن اجتماعات هذه الجولة كانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية" حيث طرح الوفد الحكومي العديد من المبادئ الوطنية وأبرزها الهوية الوطنية والتنوع الثقافي كمبدأين أساسيين يمكن البناء عليهما في مراحل عمل اللجنة اللاحقة إلا أنه تم تعطيل التوصل إلى توافق عليهما عبر تقديم طروحات غير ذات صلة بمحددات هذين المبدأين ولا تتصل بجدول أعمال الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

#عاجل - #سانا

مصدر مواكب لاجتماعات #جنيف: اختتام اجتماعات الجولة الثالثة للجنة مناقشة #الدستور في جنيف والتي كانت ضمن جدول أعمال بعنوان " #المبادئ_الوطنية_الأساسية". — سانا عاجل (@SanaAjel) August 29, 2020

​وقال المصدر إن الوفد الحكومي أكد خلال مداخلاته حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة للتوصل إلى توافق حول هذين المبدأين والمبادئ الوطنية الأخرى التي تعد أرضية مشتركة لقيام اللجنة الدستورية بمهامها.

#عاجل - #سانا

المصدر: طرح الوفد الوطني إلى اجتماعات اللجنة العديد من المبادئ الوطنية وأبرزها الهوية الوطنية والتنوع الثقافي كمبدأين أساسيين يمكن البناء عليهما في مراحل عمل اللجنة اللاحقة. — سانا عاجل (@SanaAjel) August 29, 2020

​وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور والمنبثقة عن الهيئة الموسعة بدأت، يوم الاثنين الماضي، بجلسة صباحية قبل أن تعلن الأمم المتحدة تعليق الاجتماعات في اليوم نفسه عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، ضمن الوفود المشاركة لتعاود استئنافها، يوم الخميس الماضي.

#عاجل - #سانا

المصدر: تم تعطيل التوصل إلى توافق عليهما عبر تقديم طروحات غير ذات صلة بمحددات هذين المبدأين ولا تتصل بجدول أعمال الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة. — سانا عاجل (@SanaAjel) August 29, 2020

​يذكر أن اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد الحكومي و15 عضوا لوفد المعارضة و15 عضوا لوفد المجتمع المدني.

وعقدت جولتين في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.