وصول حمدوك ومدير المخابرات إلى جوبا لحضور مراسم توقيع اتفاقيات السلام

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إلى جنوب السودان وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام يوم غد الاثنين بالعاصمة جوبا.