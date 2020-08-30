وزير الري السوداني: الخرطوم ثابتة في مواقفها بينما تراجعت القاهرة وأديس أبابا

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، أعلى من الوزراء وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن عباس قوله إن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة كما كان مأمولا في ختتام التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي 28-8-2020، ولم يتم التوافق علي نسخة مدمجة كان من المقرر تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2020.

وأشار عباس إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف وزير الري والموارد المائية أن الوفد السوداني جدد التأكيد بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق، وأنه سيكون مستعدا وحريصا على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد أن تحدد رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح عباس أن السودان ظل ثابتا في موقفه بينما حدث تراجع في المواقف الإثيوبية والمصرية في هذه الجولة مقارنة بالنقطة التي تم التوصل إليها في شهر يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الجولة الختامية لمفاوضات سد النهضة التي جرت الجمعة الماضية.