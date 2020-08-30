النائب العام المصري للسفير الصيني: التحقيقات بقضية "حنين حسام" مستمرة

قال النائب العام في مصر إن النيابة العامة مستقلة في أعمالها، ولا تتأثر بأي عوامل خارجية.

وأكد بيان عن النائب العام نشر مساء اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، تأكيده للسفير الصيني الذي التقاه اليوم الأحد بمكتبه بالقاهرة، إن التحقيقات ضد مسؤولي الشركة الصينية "بيجو" تتم وفقا لصحيح القانون.

وأشار النائب العام إلى أن "ضد مسئولي الشركة الصينية المذكورة تجري وفْقَ صحيح القانون، في ظل التفرقة بين المسئولية الفردية ومسئولية الشركة، والتي لذلك لم تُتخذ أية إجراءات تحفظية ضدَّها، مؤكدًا استمراريَّةَ التحقيقات حتى تاريخه".

وأكد السفير الصيني، لياو ليتشيانع" أن شركة "بيجو" الصينية تتفهم الجرم المرتكب من قبلها، كما أكد أن الشركة تلتزم بكافة الإجراءات القانوينة المصرية وعادات وتقاليد المجتمع، وذلك بعد حديثه عن المصرية "حنين حسام" المتهمة في قضية عرفت إعلاميا في مصر بـ"فتيات تيك توك".

وحضر اللقاء مندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، و"لي إكسين" مدير القسم السياسي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.

واتهم المدعي العام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية وتطبيق "تيك توك" لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما.