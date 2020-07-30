ياسمين رئيس تدافع عن حنين حسام بعد الحكم بسجنها

دافعت الممثلة المصرية، ياسمين رئيس، عن "فتاة التيك توك" حنين حسام، بعد الحكم الصادر بحبسها.

وأشارت رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أن حنين حسام "ضحية المجتمع الذي مازال يدافع عن المتحرش".

وقالت: "حنين اتحبست عشان تبقى عبرة لأي بنت تفكر تخرج عن حدود المجتمع"

وتابعت ياسمين رئيس: "البنت اللي تخرج عن الحدود اللي رسمهالها المجتمع تتعاقب ويحكم عليها بأقسى الأحكام.. لكن المتحرش حر طليق".

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر أصدرت حكما، الاثنين، على كل من حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، في واقعة التعدى على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وبحسب تقارير مصرية محلية، حضر المتهمون للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، مرتدين ملابس السجن الاحتياطي "الملابس البيضاء"، كما ارتدوا الكمامات الطبية.

وكان النائب العام المصري وجه اتهاما لحنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وفي شهر نيسان/ أبريل، أصدر رئيس الجامعة، الدكتور محمد الخشت، قرارا بإحالة الطالبة في كلية الآثار، حنين حسام، إلى التحقيقات بتهمة ارتكاب أفعال تتنافى مع الآداب العامة والقيم والقاليد الجامعية.