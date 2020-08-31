رغد صدام حسين تحسم الجدل وتكشف حقيقة حدث خاص بوالدها

خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها، وكشفت حقيقة قيامها بتوزيع صدقات مالية للفقراء عن روح والدها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي إعلان مزيف منسوب لرغد صدام حسين، يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم في رسائل للصفحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، سيتم تقديمها كـ"صدقات عن روح صدام حسين، من قبل رغد بالتعاون مع رجل أعمال يدعى لطيف يحيى".

إلا أن رغد صدام حسين نفت أية علاقة لها بالإعلان المذكور، حيث دونت على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "خبر عارٍ عن الصحة، لا أساس له".

خبر عارٍ عن الصحة ، لا أساس له . pic.twitter.com/uzKBlHuSd2 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 30, 2020

​وكانت رغد قد نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.