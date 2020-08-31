الملكة رانيا بفستان لمصمم سعودي في عيد ميلادها الـ50

أعلن مصمم الأزياء السعودي العالمي، محمد آشي، عن اختيار ملكة الأردن، الملكة رانيا العبد الله، فستانا من تصميمه بمناسبة عيد ميلادها الـ50، الذي يزامن اليوم 31 أغسطس/ آب.

وشارك آشي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لفستان الملكة رانيا، الذي من تصميم دار أزيائه الموجودة في باريس، وكتب معلقا عليه: "اختارت جلالة الملكة رانيا أن ترتدي فستانا من الكريب بأكمام طويلة مع تطريز وأزرار كثيرة للصور الصحفية المخصصة لعيد ميلادها الخمسين!".

وتابع: "إنه لشرف كبير أن اختارت جلالة الملكة رانيا ارتداء هذا الفستان الملكي، الذي صُمم لإشعاع القوة، أتمنى لصاحبة الجلالة عيد ميلاد سعيد ".

وأكد الحساب الرسمي لمحمد آشي أن صورة الملكة رانيا الجديدة جاءت في وقت مثالي، وذلك لأن حسابه الرسمي على "إنستغرام" يشارك "سلسلة من الصور لنساء قويات يلهمن التغيير في هذه الحياة الجديدة الصعبة التي نعيش فيها"، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، حرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، على تهنئة والدته، الملكة رانيا العبد لله، بعيد ميلادها، الذي يوافق 31 أغسطس/ آب.

وشارك الأمير الحسين بن عبد الله عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعة بوالدته، ووجه لها رساله هي: "كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّي، أدعو الله أنْ يبارك في عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ".

كما هنأ الديوان الأردني الملكي الهاشمي الملكة رانيا العبد لله بعيد ميلادها، بمشاركته عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لها مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله، وعلّق عليها: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية".