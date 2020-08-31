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    الملكة رانيا

    الملكة رانيا بفستان لمصمم سعودي في عيد ميلادها الـ50

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم العربي
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    أعلن مصمم الأزياء السعودي العالمي، محمد آشي، عن اختيار ملكة الأردن، الملكة رانيا العبد الله، فستانا من تصميمه بمناسبة عيد ميلادها الـ50، الذي يزامن اليوم 31 أغسطس/ آب.

    وشارك آشي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لفستان الملكة رانيا، الذي من تصميم دار أزيائه الموجودة في باريس، وكتب معلقا عليه: "اختارت جلالة الملكة رانيا أن ترتدي فستانا من الكريب بأكمام طويلة مع تطريز وأزرار كثيرة للصور الصحفية المخصصة لعيد ميلادها الخمسين!".

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    Her Majesty Queen Rania chose to wear Ashi Studio long-sleeved crepe gown with embroidery and button detail for her 50th Birthday press release photos! “I am very honored for Her Majesty Queen Rania chose to wear this regal dress, which was designed to radiate power. I wish her Majesty a Happy Birthday”, Mr. Ashi. Since yesterday, the Paris-based designer has been sharing a series of images of powerful women that are inspiring change in this new challenging life that we are living in. Everyone needs a muse to act as a catalyst for strength to move forward in life, and that has been the focus by the designer, to keep sharing the “light” through a series of women that embody grace and power for change in the world. The official images of Queen Rania have truly come at a perfect time, as she also symbolizes this source of inspiration and power. #AshiStudio #QueenRania

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    وتابع: "إنه لشرف كبير أن اختارت جلالة الملكة رانيا ارتداء هذا الفستان الملكي، الذي صُمم لإشعاع القوة، أتمنى لصاحبة الجلالة عيد ميلاد سعيد ".

    وأكد الحساب الرسمي لمحمد آشي أن صورة الملكة رانيا الجديدة جاءت في وقت مثالي، وذلك لأن حسابه الرسمي على "إنستغرام" يشارك "سلسلة من الصور لنساء قويات يلهمن التغيير في هذه الحياة الجديدة الصعبة التي نعيش فيها"، بحسب تعبيره. 

    وفي سياق متصل، حرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، على تهنئة والدته، الملكة رانيا العبد لله، بعيد ميلادها، الذي يوافق 31 أغسطس/ آب.

    وشارك الأمير الحسين بن عبد الله عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعة بوالدته، ووجه لها رساله هي: "كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّي، أدعو الله أنْ يبارك في عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ".

     كما هنأ الديوان الأردني الملكي الهاشمي الملكة رانيا العبد لله بعيد ميلادها، بمشاركته عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لها مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله، وعلّق عليها: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية".

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    الكلمات الدلالية:
    الأمير الحسين بن عبدالله الثاني, السعودية, الأردن, أخبار الملكة رانيا, الملكة رانيا
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