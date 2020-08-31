الملكة رانيا بفستان لمصمم سعودي في عيد ميلادها الـ50

وشارك آشي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لفستان الملكة رانيا، الذي من تصميم دار أزيائه الموجودة في باريس، وكتب معلقا عليه: "اختارت جلالة الملكة رانيا أن ترتدي فستانا من الكريب بأكمام طويلة مع تطريز وأزرار كثيرة للصور الصحفية المخصصة لعيد ميلادها الخمسين!".
View this post on Instagram
Her Majesty Queen Rania chose to wear Ashi Studio long-sleeved crepe gown with embroidery and button detail for her 50th Birthday press release photos! “I am very honored for Her Majesty Queen Rania chose to wear this regal dress, which was designed to radiate power. I wish her Majesty a Happy Birthday”, Mr. Ashi. Since yesterday, the Paris-based designer has been sharing a series of images of powerful women that are inspiring change in this new challenging life that we are living in. Everyone needs a muse to act as a catalyst for strength to move forward in life, and that has been the focus by the designer, to keep sharing the “light” through a series of women that embody grace and power for change in the world. The official images of Queen Rania have truly come at a perfect time, as she also symbolizes this source of inspiration and power. #AshiStudio #QueenRania
وتابع: "إنه لشرف كبير أن اختارت جلالة الملكة رانيا ارتداء هذا الفستان الملكي، الذي صُمم لإشعاع القوة، أتمنى لصاحبة الجلالة عيد ميلاد سعيد ".
وأكد الحساب الرسمي لمحمد آشي أن صورة الملكة رانيا الجديدة جاءت في وقت مثالي، وذلك لأن حسابه الرسمي على "إنستغرام" يشارك "سلسلة من الصور لنساء قويات يلهمن التغيير في هذه الحياة الجديدة الصعبة التي نعيش فيها"، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، حرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، على تهنئة والدته، الملكة رانيا العبد لله، بعيد ميلادها، الذي يوافق 31 أغسطس/ آب.
وشارك الأمير الحسين بن عبد الله عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعة بوالدته، ووجه لها رساله هي: "كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّي، أدعو الله أنْ يبارك في عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ".
View this post on Instagram
الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتع جلالتها بدوام الصحة والعافية The Royal Hashemite Court wishes Her Majesty Queen Rania Al Abdullah many happy returns on the occasion of her birthday #الأردن #Jordan
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)