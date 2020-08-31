الحكومة الكويتية توضح الوضع الصحي لأمير البلاد

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تحسنت.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أحاطها بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية للأمير.

وكتبت: "أحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية للأمير حفظه الله ورعاه، سائلا المولى عز وجل أن يعجل بشفائه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية، ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، أن أمير البلاد، غادر فجر الـ22 من يوليو/ تموز إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج".

وذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، سائلاً المولى عز وجل أن يعجل بشفاء سموه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية، ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 31, 2020

ويبلغ عمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 91 عاما، ويحكم الكويت منذ عام 2006.